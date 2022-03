Come cambiano le regole per il green pass dal primo aprile

23 Marzo 2022 – 18:20

Termina l’obbligo di presentare il super green pass sul luogo di lavoro per gli over 50. Non sarà più necessario il green pass all’aperto e sui mezzi di trasporto locale, mentre resterà obbligatorio per le visite in ospedale e nelle Rsa

Fonte: Wired