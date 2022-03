Il suono della scoperta in 5005 esopianeti

22 March 2022 – 19:00

Con il superamento dei 5000 esopianeti, la NASA ha composto una musica che ne celebra la scoperta e apre a nuove ed ulteriori ricerche.

The post Il suono della scoperta in 5005 esopianeti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico