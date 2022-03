Formula 1 e NFT: i token di Alfa Romeo finiti in meno di 30 secondi

22 March 2022 – 21:50

Alfa Romeo ha messo a disposizione i suoi primi NFT durante il primo Gran Premio di Formula 1 2022: sono andati esauriti in mezzo minuto!

