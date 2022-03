Ericsson accelera la tua connessione con un’app

22 March 2022 – 16:35

Grazie a Ericsson sarà presto possibile spingere oltre le capacità della Rete a cui si è agganciati sfruttando una semplice app sullo smartphone.

The post Ericsson accelera la tua connessione con un’app appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico