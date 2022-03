OneWeb sceglie SpaceX per lanciare i satelliti

21 March 2022 – 19:01

OneWeb ha scelto SpaceX per i futuri lanci dei satelliti, dopo aver interrotto la collaborazione con l’agenzia spaziale russa Roscosmos.

Fonte: Punto Informatico