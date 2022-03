Elden Ring: salvataggi su PC a rischio hacker

21 March 2022 – 13:42

Gli hacker hanno preso di mira Elden Ring, stanno sfruttando un grave bug del gioco per invadere gli utenti e rendere inservibili le partite.

