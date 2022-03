Creative Stage Air: soundbar per PC a meno di 30 euro. Che BOMBA!

21 March 2022 – 18:53

La Creative Stage Air è una soundbar estremamente compatta, ma dall’ottima qualità sonora e con una versatilità incredibile grazie alla batteria.

The post Creative Stage Air: soundbar per PC a meno di 30 euro. Che BOMBA! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico