Come parlare in pubblico? Corso di public speaking in sconto

21 March 2022 – 18:27

L’arte del public speaking è difficile da sviluppare: ecco un interessante corso in offerta per imparare a trovare la tua voce.

The post Come parlare in pubblico? Corso di public speaking in sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico