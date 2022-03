Windows 11 build 22579: CD audio in Media Player

20 Marzo 2022 – 13:45

La build 22579 di Windows 11 per gli Insider introduce la possibilità di escludere i drive USB da BitLocker e il supporto per i CD audio in Media Player.

