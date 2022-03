L’adozione di Bitcoin aumenterà grazie all’inflazione

20 Marzo 2022 – 10:45

Secondo Mike Novogratz, CEO di Galaxy Digital, l’adozione di Bitcoin continuerà con slancio grazie all’aumento costante dell’inflazione.

The post L’adozione di Bitcoin aumenterà grazie all’inflazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico