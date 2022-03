In PICCHIATA il prezzo di Echo Dot, accogli Alexa in casa ora

20 March 2022 – 18:35

Echo Dot di terza generazione è uno tra i più piccoli dispositivi di Amazon ma in tutta la sua bellezza ti permette di vivere un’esperienza integrale con Alexa a portata di mano.

The post In PICCHIATA il prezzo di Echo Dot, accogli Alexa in casa ora appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico