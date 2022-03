Fotocamera istantanea e digitale? Con Kodak puoi (poche scorte)

20 March 2022 – 18:35

Una fotocamera istantanea ma anche digitale che ti permette di personalizzare tutti i tuoi scatti con un solo click: si tratta proprio di una Kodak.

The post Fotocamera istantanea e digitale? Con Kodak puoi (poche scorte) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico