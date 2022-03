SSD Portatile 480 GB: velocissimo ed economico con questa offerta

19 March 2022 – 19:33

L’SSD Portatile di WD Elements da 480 GB ti offre velocità di letture pazzesche: ora ad un prezzo impossibile da ignorare.

The post SSD Portatile 480 GB: velocissimo ed economico con questa offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico