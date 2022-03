Perseverance: viaggio di 5 Km verso il fiume marziano

19 Marzo 2022 – 13:46

Perseverance percorrerà circa 5 Km per raggiungere il delta del fiume marziano, sfruttando il suo sistema di guida autonoma per aggirare gli ostacoli.

