Mouse verticale ergonomico per lo smart working: tuo a meno di 20 euro

19 March 2022 – 16:00

Trust Verto è un mouse verticale senza filo ergonomico e prestazionale: la soluzione a fatica e dolore in offerta a meno di 20 euro.

The post Mouse verticale ergonomico per lo smart working: tuo a meno di 20 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico