Cybersicurezza PA: sostituire tutti i software russi

19 March 2022 – 18:19

Il governo ha deciso che le pubbliche amministrazioni devono acquistare un altro software di sicurezza per sostituire quelli dei produttori russi.

The post Cybersicurezza PA: sostituire tutti i software russi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico