Binance è accusato di cooperare con il governo russo

19 Marzo 2022 – 13:45

Il fondatore dell’exchange ucraino KUNA ha denunciato Binance di “cooperare” con il governo russo e la società di CZ contesta questa accusa.

The post Binance è accusato di cooperare con il governo russo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico