Apple può attirare oltre 1 miliardo di nuovi utenti alle criptovalute

19 Marzo 2022 – 10:45

Secondo Bloomberg, se Apple decidesse di entrare nel mondo delle criptovalute sarebbe in grado di attirare oltre 1 miliardi di nuovi utenti crypto.

