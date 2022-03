Sony WF-C500: il top della qualità audio a un prezzo per tutti (-40%)

18 March 2022 – 19:34

Gli auricolari Sony WF-C500 sono una proposta accessibile pensata per offrire il miglior rapporto qualità/prezzo con il distintivo timbro Sony.

The post Sony WF-C500: il top della qualità audio a un prezzo per tutti (-40%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico