La carenza di chip per la guerra Ucraina ferma la fabbrica di Stellantis a Melfi

18 March 2022 – 11:49

È il secondo blocco in meno di un mese. Stop per le 7.000 persone impiegate nell’impianto. Dal 4 aprile Stellantis metterà in aspettativa 1.500 lavoratori e lavoratrici, riducendo i turni da 17 a 15

Fonte: Wired