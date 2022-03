GameStop lancerà sul mercato NFT entro fine luglio

18 March 2022 – 10:13

GameStop, il più grande rivenditore di giochi nuovi e usati al mondo, ha annunciato che entro fine luglio 2022 lancerà i suoi primi NFT.

