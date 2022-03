Artemis I: razzo SLS sulla piattaforma di lancio

18 March 2022 – 19:18

Dopo un viaggio durato circa 11 ore, il razzo SLS che verrà utilizzato per la missione Artemis I ha raggiunto la storica piattaforma di lancio 39B.

