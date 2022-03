Apple: macOS 12.3 potrebbe bloccare i MacBook M1

18 Marzo 2022 – 1:45

Stando alle segnalazioni degli utenti, l’update a macOS 12.3 può causare dei blocchi sui MacBook su cui è stata sostituita la scheda logica.

