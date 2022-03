Anche il motore di ricerca “neutrale” DuckDuckGo si schiera contro la Russia

18 Marzo 2022 – 21:20

Il fondatore ha affermato che l’azienda sta lavorando a un aggiornamento in base a cui i siti di disinformazione russi appariranno più in basso nei risultati di ricerca rispetto agli altri. Ma ad alcuni utenti la decisione non va giù

Fonte: Wired