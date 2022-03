Samsung Galaxy Buds Live: a meno di metà prezzo sono irrinunciabili!

17 March 2022 – 18:58

Le Samsung Galaxy Buds Live sono cuffie dall’elevata qualità del suono con design open-back, ma compatti per un’immersione totale nella tua musica.

The post Samsung Galaxy Buds Live: a meno di metà prezzo sono irrinunciabili! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico