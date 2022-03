Mercato smartphone, i 5G sono i più venduti al mondo

17 March 2022 – 21:11

Secondo Counterpoint Research, da gennaio 2022 il mercato smartphone è dominato dai dispositivi 5G che superano per la prima volta quelli 4G.

