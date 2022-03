Green Pass: l’addio a maggio, è ufficiale

17 March 2022 – 18:28

Niente più Green Pass da maggio, né base né rafforzato: il 30 aprile finirà l’era del certificato verde introdotto nell’estate scorsa.

