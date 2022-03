Google ha comprato Raxium, visore in arrivo?

17 March 2022 – 13:16

Google ha acquisito la startup Raxium specializzata in display VR, potrebbe essere un passo avanti per la realizzazione del visore.

Fonte: Punto Informatico