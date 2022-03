Windows 11: in arrivo una novità per le notifiche

16 March 2022 – 16:03

Microsoft ha distribuito una nuova preview build di Windows 11 agli Insider: tra le novità, una riguarda la gestione delle notifiche.

Fonte: Punto Informatico