Spotify Camp Nou: c’è l’accordo con Barcellona

16 March 2022 – 9:35

Spotify ed FC Barcellona annunciano uno storico accordo che porterà gli streaming sulle magliette della squadra: il campo si chiamerà Spotify Camp Nou.

