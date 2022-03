Perché la Cina diffonde la propaganda russa sulla guerra in Ucraina

16 Marzo 2022 – 21:20

Pechino è disturbata dall’invasione di Putin ma silenzia i critici per non creare imbarazzi su un rapporto voluto da Xi e innesta in modo strategico frammenti di narrativa del Cremlino sulla sua retorica anti Usa e anti Nato

Fonte: Wired