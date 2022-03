Multa di 17 milioni a Meta per violazione del GDPR

16 March 2022 – 12:31

Il garante della privacy irlandese ha inflitto a Meta una multa di 17 milioni di euro per la violazione di alcuni articoli del GDPR.

