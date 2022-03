Lenovo annuncia nuovi ThinkPad X13 e ThinkPad L

16 March 2022 – 9:58

Lenovo ha annunciato nuovi notebook delle serie ThinPad X13 e ThinkPad L con processori Intel di dodicesima generazione e AMD Ryzen 5000 e 6000.

Fonte: Punto Informatico