Le regole in vigore su quarantene e auto-sorveglianza per Covid-19

16 Marzo 2022 – 15:20

Quarantena di soli cinque giorni per chi non è vaccinato o per chi ha completato solo il ciclo primario di vaccinazione. Mentre per gli altri vale l’auto-sorveglianza, con obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per i dieci giorni successivi al contatto stretto

Fonte: Wired