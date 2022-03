iPhone SE 3, ricavi record anche nel 2022

16 March 2022 – 16:41

Secondo l’analista Amit Daryanani, le vendite di iPhone SE 3 supereranno quota 35 milioni di pezzi nel 2022, si tratta di ricavi record.

Fonte: Punto Informatico