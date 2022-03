Disney Pixar su VeVe con nuovi NFT

16 March 2022 – 12:30

Anche Disney Pixar è finita su VeVe, concedendo a questa piattaforma NFT una licenza per onorare i suoi personaggi che mancavano all’appello.

Fonte: Punto Informatico