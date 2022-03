Criptovalute: il Kazakistan smantella 106 mining farm

16 March 2022 – 13:30

Il Kazakistan ha smantellato 106 mining farm di criptovalute e ha sequestrato attrezzature per un valore di 193 milioni di dollari.

The post Criptovalute: il Kazakistan smantella 106 mining farm appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico