The Adam Project, il Ryan Reynolds che ci piace

15 March 2022 – 15:00

L’attore di Deadpool come al solito interpreta se stesso – ma questa volta con quel minimo di esuberanza in meno da rendersi piacevole – per raccontare un’avventura fantascientifica sui viaggi nel tempo piena di tenerezza, nostalgia e ironia.

Fonte: Wired