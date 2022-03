Perché dovremmo guardare oggi la serie tv di Zelensky

15 Marzo 2022 – 21:20

Sluga Naroda, The Servant of the people, è iniziata nel 2015 e ha per protagonista un professore di storia, Vasily Petrovich Goloborodko, che si ritrova presidente dell’Ucraina per un caso fortuito. Ecco cosa significa rivederla in questo momento storico

Fonte: Wired