Marco Baccanti a Wired Health: “Con Enea Tech e Biomedical più completi e competitivi”

15 March 2022 – 15:15

Il direttore generale della fondazione controllata dal Mise con una dote da 750 milioni di euro racconta i piani per far crescere il settore in Italia. “Lavoreremo sulle criticità, partendo dalle difficoltà del trasferimento tecnologico”. Le leve: policy giuste e denaro pubblico ben speso

Fonte: Wired