La Russia non lascerà Mark Vande Hei sulla ISS

15 March 2022 – 16:07

Nonostante il quasi “divorzio spaziale” tra Stati Uniti e Russia, l’astronauta Mark Vande Hei tornerà sulla Terra il 30 marzo con la Soyuz MS-19.

