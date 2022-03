Doppia interfaccia Type-A e Type-C per 128GB sempre a portata di mano

15 March 2022 – 20:50

La pendrive Topesel 2 in 1 128GB è una soluzione accessibile e pratica per avere tanto spazio di archiviazione sempre disponibile anche fuori casa.

The post Doppia interfaccia Type-A e Type-C per 128GB sempre a portata di mano appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico