Donazioni in criptovalute: ora l’Ucraina ha il suo sito web ufficiale

15 March 2022 – 12:30

Il governo ucraino ha da poco lanciato un sito web completamente dedicato alla donazione di criptovalute tramite FTX, Kuna ed Everstake.

The post Donazioni in criptovalute: ora l’Ucraina ha il suo sito web ufficiale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico