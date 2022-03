Disney è finita in un guaio per via di una legge omofoba in Florida

15 Marzo 2022 – 9:20

L’amministratore delegato Bob Chapek è al centro di molte polemiche a causa della sua posizione contraddittoria su una misura che vieterebbe di parlare di genere e sessualità nelle scuole dello stato fino alla terza elementare

Fonte: Wired