Binance ottiene una licenza dalla Banca Centrale del Bahrain

15 March 2022 – 10:35

Binance ha ottenuto dalla Banca Centrale del Bahrain la licenza come provider di servizi crittografici regolamentati da offrire ai cittadini.

