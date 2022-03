Beelink SER4: Ryzen 7 32/512GB per una vera bestia in sconto

15 March 2022 – 19:07

Il Beelink SER4 è un Mini PC ad altissime prestazioni con un processore Ryzen 4800U da 8 core, ben 32GB di memoria RAM e un NVMe da 512GB.

The post Beelink SER4: Ryzen 7 32/512GB per una vera bestia in sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico