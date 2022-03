Tinder si sta rivelando una risorsa importante per chi fugge dall’Ucraina

14 Marzo 2022 – 15:20

La popolare app di incontri viene usata per cercare aiuto e rifugio in mondo rapido ed efficace. Inoltre, in molti la stanno utilizzando anche per comunicare con gli utenti russi aggirando la censura e dando informazioni

Fonte: Wired