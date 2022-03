Taser alla polizia: da oggi in tutta Italia

14 March 2022 – 16:40

La pistola elettrica in dotazione alle Forze dell’Ordine: circa 4500 i taser a disposizione dei militari in 18 città di tutta Italia.

The post Taser alla polizia: da oggi in tutta Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico