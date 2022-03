Oracle risponde a Zelensky: stop update e patch in Russia

14 March 2022 – 9:55

Oracle ha sospeso aggiornamenti di prodotto, patch e assistenza in Russia, ma Zelensky spera che anche Microsoft e SAP seguano la stessa scia.

