La Russia potrebbe mettere in pericolo la scienza mondiale

14 Marzo 2022 – 22:46

Molti progetti scientifici vedono una cooperazione tra Europa, America e Russia, e questa guerra contro l’Ucraina potrebbe creare problemi.

